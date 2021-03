Município de Santana do Jacaré, com o Rio Jacaré ao fundo (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Militares do Corpo de Bombeiros de Oliveira estão à procura de uma menina de 12 anos que desapareceu na tarde dessa segunda-feira (29/3) no Rio Jacaré, zona rural de Santana do Jacaré, Região Centro-Oeste de Minas.









Ainda de acordo com os bombeiros, a área do desaparecimento tem correnteza, águas turvas e dragas para a retirada de areia. Uma equipe fez buscas submersas na área indicada pelas testemunhas, que tem 4 metros de profundidade.





O trabalho foI interrompido no início da noite passada e retomado às 7h desta terça (30/3). O local do acidente é afastado e há dificuldade com o sinal telefônico. Até pouco antes das 11h, a menina ainda não havia sido encontrada.