Santa Casa de Poços de Caldas sofre com falta de leitos e de medicamentos

A Santa Casa de Poços de Caldas está com o atendimento comprometido (foto: Santa Casa/divulgação)

A Santa Casa de, no Sul de Minas, vem sofrendo com a lotação máxima da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID-19. Além da ocupação total de leitos, nesta sexta-feira (26/3), o hospital anunciou a falta de sedativos parapacientes.

Poços de Caldas está na Onda Roxa do Programa Minas Consciente, com 5.944 pessoas infectadas pelo novoe 158 mortes confirmadas pela doença.A Santa Casa, que também atende a região, está com seus 20 leitos de UTIocupados. A unidade está usando outros 14 leitos de UTI convencional e todos estão lotados.

O anúncio foi feito pelo diretor técnico do Hospital, Alberto Volponi. O medico teme que o atendimento fique ainda mais comprometido com a falta de leitos e de medicação.

“A grande preocupação é que está acabando uma medicação, que é um sedativo que se usa dentro da UTI, que é o Midazolam, extremamente importante para a sedação dos pacientes em ventilação mecânica. Estamos muito preocupados, porque o mercado não está fornecendo mais essa medicação, não tem possibilidade de compra e os poucos substitutos estamos tentando comprar, mas com muita dificuldade”, explica o diretor.

Ele diz que já notificou as autoridades sobre o problema enfrentado no hospital. “Sabemos que é um problema nacional, que isso já chegou ao Ministério da Saúde e parece que existe uma possibilidade do Ministério transferir essas medicações", comenta.



"O fato é que hoje acaba esta medicação e teremos que trabalhar com substitutos que temos uma reserva relativamente baixa, para poucos dias. É importante que a sociedade saiba que a UTI é composta por recursos humanos, equipamentos e medicamentos, e este item faltando vai comprometer a qualidade do atendimento”, completa Alberto Volponi.

Além dos leitos de UTI COVID-19, as enfermarias estão com quase 80% de ocupação. Com isso, as cirurgias eletivas estão canceladas e estão sendo feitas apenas cirurgias de urgência e oncológicas.

Barreiras na cidade

No fim de semana passado, o Ministério Público deu prazo de 24 horas para a prefeitura analisar as medidas restritivas em combate ao novo coronavírus e enviar novas propostas.



O caso aconteceu após lotação da UTI COVID-19 na Santa Casa de Poços de Caldas.

A administração pública acatou o pedido e colocou barreiras sanitárias para impedir a entrada de turistas.



Novo decreto também restringiu funcionamento do shopping, galerias e do Mercado Municipal.

