'Caos se instalando, pacientes há 24h sem UTI', diz prefeito de Itamonte

O agravamento da situação da COVID-19 vem preocupando a Prefeitura de Itamonte, no Sul de Minas. O prefeito Alexandre Filadelfo postou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (25/3) para alertar a população sobre a situação na cidade.

Itamomte tem 1.094 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 20 mortes registradas e outros 20 pacientes hospitalizados. Nos últimos oito dias, foram mais de 140 casos confirmados e mais dois óbitos.

“Venho trazer quase um alarme. Um alerta muito forte sobre a. Neste momento, a situação é alarmante. O hospital está totalmente cheio, doentes graves e que não estão conseguindo serem transferidos para UTIs com mais recursos”, alerta prefeito.

A cidade segue na onda roxa e na semana passada, a prefeitura decidiu endurecer ainda mais as regras e fechou todo o comércio por 72 horas. Mas, de acordo com o prefeito, a população precisa colaborar.

“Vamos aumentar a estrutura com mais médicos para fazer esse enfrentamento. Por isso, pedimos colaboração da população. A situação é muito grave. O caos quase está se instalando. E não é por operação do hospital, ele chegou ao seu limite. Não estamos encontrando médicos com facilidade. As instalações não conseguem mais absorver o número de doentes. Estamos com doentes intubados há mais de 24h sem UTI. Só nos resta essa arma, do isolamento para reduzir o número de pessoas", ressalta.