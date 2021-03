Homem é preso no Triângulo Mineiro por estuprar a filha

Após investigações, o homem foi preso e confessou que abusava sexualmente da própria filha (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 47 anos foi preso em Conquista, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de estuprar a própria filha, de 13 anos. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ele confessou que os abusos sexuais começaram quando a menina tinha apenas 8 anos.

Ainda conforme a PCMG, após análise médica foi constatado que a criança apresentava ruptura do hímen, sendo também constatado no laudo pericial que houve conjunção carnal.

O Conselho Tutelar de Conquista informou que a vítima e a sua família já estão sendo acompanhadas por psicólogos.

De acordo com o artigo 217 do Código Penal a pena para quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos é de oito a 15 anos de prisão.