Irmãos são suspeitos de matar homem por causa de dívida em Santa Luzia

Local onde o corpo da vítima foi encontrado na tarde passada (foto: Reprodução da internet/Google Maps) irmãos que são suspeitos de ter matado um homem de 28 anos no fim da tarde dessa terça-feira (23/3) no Bairro Bicas, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima teria sido morta após cobrar a dívida da venda de uma égua para um deles. A polícia procura dois irmãos que são suspeitos de ter matado um homem de 28 anos no fim da tarde dessa terça-feira (23/3) no Bairro Bicas, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima teria sido morta após cobrar a dívida da venda de uma égua para um deles.









A motocicleta da vítima foi recolhida no local do crime. O veículo estava com a documentação em atraso. O corpo foi reconhecido por um familiar. Ele contou que o rapaz havia saído de casa para procurar o animal.





Ainda durante a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que dois irmãos seriam suspeitos do crime. A vítima teria vendido a égua para um deles, que pagou metade do valor e ficou devendo o restante. Ao cobrar o que faltava, o rapaz teria sido informado por este homem que já havia revendido o animal. Depois disso, esse teria matado o rapaz com ajuda do irmão.





A polícia fez buscas no local onde eles moram, mas a dupla não foi localizada. Conforme a polícia, também foi apurado que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e furto de motocicletas.





A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia.