Operação de repressão a crimes nas rodovias de Minas entra na segunda fase

Forças de segurança se juntaram para combater o crime nas rodovias de MG (foto: PMRv/Divulgação)

A segunda fase da Operação “Caminhos de Minas”, que visa aumentar a segurança dos 38 mil quilômetros de estradas que cortam Minas Gerais, foi lançada na tarde desta segunda-feira (22/3) – e vai até a 0h de sexta-feira





Minas Gerais tem a maiordo país. Segundo o major Frederico Prado, que participa da coordenação da operação, o objetivo é fortalecer a segurança em todas as rodovias mineiras, com foco em ações de prevenção e repressão qualificada a crimes.

“Na primeira fase da operação, de 22 a 25 de fevereiro, obtivemos uma redução significativa de crimes violentos em rodovias, da ordem de 33%. Também conseguimos a apreensão de quatro toneladas de maconha, o que foi um baque muito grande no tráfico de drogas”, diz o major Frederico Prado.

Segundo o major, nesses quatro dias houve fiscalizações em praticamente todas as regiões de Minas Gerais.



Os pontos escolhidos são mantidos em sigilo, para maior eficiência no combate ao crime, principalmente o organizado.

A operação é feita, em conjunto, pela Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária (PMRv), PRF e Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp),

O lançamento ocorreu no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Betim e contou com as presenças do comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), tenente-coronel Fábio Almeida; do chefe da Comunicação Social da PRF, inspetor Aristides Junior; e do superintendente de Integração da Sejusp, Leandro Almeida.