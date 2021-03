Polícias detalham sequestro e assassinato de enfermeira

O corpo da enfermeira foi encontrado às margens de uma estrada de terra, próximo à cidade de Ipaba, no Vale do Aço. Priscila estava desaparecida desde 15/3 (foto: Reprodução redes sociais)

Alegação questionada

Lesões e tiro

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) revelou mais detalhes, na tarde desta segunda-feira (22/3), da investigação da morte de, 35 anos, que estavadesde a semana passada (15/3). A polícia trabalha com a hipotese de latrocínio. Já o suspeito alega que era ex-companheiro da vítima.Na manhã de sábado (20/3), o corpo da enfermeira foi encontrado em uma plantação de eucaliptos, depois que o ex-presidiário Reginaldo Ferreira de Souza, conhecido como “Pau Veio”, foi preso em Guarapari (ES), sob a acusação de ter sequestrado a enfermeira e roubado o carro dela, um Chevrolet Onix.Para chegar a Guarapari e prender “Pau Veio”, os policiais que investigam o caso viram nas imagens de umadeo momento em que a enfermeira foi abordada por um homem, quando saía do trabalho, emdoNa sequência, o rastreador instalado no veículo indicou aos policiais que o carro estava em oficina mecânica em Teixeira de Freitas (BA). O mecânico dessa oficina, assustado, disse aos policiais que nada tinha a ver com o sequestro da enfermeira e que havia recebido o carro de “Pau Veio”.Entretanto, uma placa falsa do mesmo veículo e cor foi encontrada.Policiais suspeitam que o roubo possa ter sido encomendando."Encontramos a placa traseira do carro desparafusada e uma outra placa de outro veiculo do mesmo modelo e mesma cor. Sugerimos que fosse a placa adulterada", informou o delegado da PCMG de Santana do Paraíso, Alexandro Silveira Caetano.Seguindo mais pistas obtidas durante as investigações, os policiais chegaram a um endereço no Bairro Mônica, em Guarapari, onde prenderam “Pau Veio”, que além de não resistir à prisão, confessou ser o autor do sequestro, assassinato e ocultação do corpo da enfermeira.A prisão aconteceu na sexta-feira (19/3).Na ocasião, ele relatou que entregou o carro e seguiu de Teixeira de Freitas (BA) para Guarapari de táxi. O plano inicial era pegar um ônibus, mas ele contou que a movimentação da polícia fez com que buscasse outro meio de transporte.Aos policiais, ele afirmou que tinha um relacionamento de três meses com a vítima e que a matou por "não superar o fim do".Disse que a sequestrou para tentar reatar a relação.A versão do homem é questionada pelos investigadores. Isso porque ele não sabia o nome da vítima, idade ou características físicas, como uma tatuagem na perna."Não acredito nessa versão, mas vamos apurar. Não acho que seja possível ele conhecer a vítima tão intimamente como ele disse. Ele a Conhecia devido à vigilância. Houve um planejamento", disse o delegado.O investigador ainda sustenta que Reginaldo poderia ter alegado relacionamento para ser enquadrado no crime de, cuja pena pode ser menor do que latrocínio. "Ele conhece o mundo do crime", acrescentou.O homem tem passagem por diversos crimes, entre eles, tentativa dee homicídio consumado.Os investigadores ainda informaram que a vítima apresentava lesões no fêmur, em um dos braços, nos dedos e na arcada dentária.Ela também levou um tiro no rosto.A mulher foi encontrada com as calças abertas e os peritos da Polícia Civil investigam que a enfermeira pode ter sido vítima deAs investigações são coordenadas em conjunto pelas equipes da Delegacia Regional em Ipatinga e Delegacia de Polícia Civil em Santana do Paraíso, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).(Com informações de Tim Filho - Especial para o EM)