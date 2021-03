Motoristas sem máscara não recebem multa de trânsito em BH

Motoristas abordados sem máscara são orientados a colocá-la e só recebem a multa se houver recusa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) motoristas e passageiros dentro do veículo em movimento não podem ser multados pela falta do uso de máscara, já que para caracterizar a infração, é preciso que as pessoas sejam abordadas pelos agentes. A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCM-BH) esclareceu nesta quinta-feira (18/03), queem movimento não podem ser multados pela falta do uso de, já que para caracterizar a infração, é preciso que as pessoas sejam abordadas pelos agentes.

16:28 - 18/03/2021 Shopping popular é interditado no Centro de BH multa de trânsito para esse tipo de infração, mas a situação se encaixa na lei de uso obrigatório de máscara em espaços públicos de Belo Horizonte desde 14 de julho de 2020. Apesar disso, ainda é possível que ocupantes de um veículo sejam multados por se recusarem a usar máscara, se o carro for parado e as pessoas abordadas. Segundo a Guarda Municipal, não há umapara esse tipo de infração, mas a situação se encaixa na lei de uso obrigatório de máscara em espaços públicos de Belo Horizonte desde 14 de julho de 2020.

Em nota, a GCM-BH divulgou que 20.177 abordagens foram feitas até o dia 16/03, desde o início da fiscalização. Durante a ação, os guardas orientam o uso correto de máscara e até entregam o item de proteção àqueles que não têm.

Quem se recusa até mesmo utilizar as máscaras disponibilizadas pelos fiscais é multado. Até o momento, 95 pessoas receberam a notificação. Do total de abordagens, 11.392 pessoas estavam devidamente equipadas e outras 8.595 faziam uso incorreto da máscara ou outros itens de proteção.

“A aplicação da multa é feita pela equipe de fiscalização da Prefeitura ou pela Guarda Municipal. O cidadão que for flagrado sem o uso da máscara é orientado a colocar o acessório. Em caso de desobediência, ele precisa apresentar de forma imediata os documentos para que o fiscal ou o guarda municipal possa emitir a multa. As pessoas em situação de rua que não estiverem utilizando máscara são dispensadas da multa, mas recebem o acessório das equipes que estão nas ruas realizando as ações”, resumiu a Guarda Municipal.

