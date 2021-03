Céu claro nesta terça em Belo Horizonte. Na foto, detalhe da fachada da Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







O tempo continua estável em Belo Horizonte e em boa parte de Minas Gerais nesta terça-feira (16/3). Na capital, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C nesta tarde.









As regiões do estado que têm céu nublado a nublado, com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas são o Sul, Sudeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.





Nas demais, céu claro a parcialmente nublado. “Uma massa de ar quente e seco continental dificulta a formação de nuvens de chuva e céu fica predominantemente parcialmente nublado. A temperatura não deve sofrer mudanças significativas no estado e faz calor da ordem de 35°C no Norte mineiro”, aponta trecho do boletim divulgado pelo Inmet.