Sargento da PM é esfaqueado na porta de baile funk em Belo Horizonte

Local onde acontecia o Baile Funk, no Primeiro de Maio (foto: Google Street View)

Um sargento da Polícia Militar levou uma facada na mão, na madrugada deste domingo (14/3), quando trabalhava para encerrar um baile funk, que acontecia na Rua Itaguaré, na Vila Primeiro de Maio, em Belo Horizonte. O agressor, chamado Igor, de 24 anos, foi preso por desacato ao ameaçar os policiais e também por tentativa contra o militar. Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Plantão.





Passava da 1h, quando os policiais da Rotam faziam uma ronda pelo Bairro São Gabriel, indo, em seguida, para o Primeiro de Maio. Ao entrar na rua Itaguaré, se depararam com um baile funk, evento que está proibido devido às medidas de combate da COVID-19.

Houve corre-corre. Os policiais encostaram a viatura na entrada do baile e um homem, Igor, passou a desafiá-los.

“Vocês não são homens de colocar a mão em mim. Não tenho medo de PM bosta”, gritava ele, segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO). Nesse instante, uma policial feminina, que estava na guarnição, mandou que ele colocasse a mão na cabeça, para ser revistado.

Novamente Igor desafiou os policiais e se recusou a cumprir a determinação da policial. “Mulher não coloca a mão em mim. Se vir, vai tomar. Você não sabe quem sou eu.”

Os policiais, então, investiram contra Igor, que enfiou a mão no interior da blusa, onde havia uma bolsa estilo capanga e sacou uma faca, desferindo um golpe na mão do sargento.

Ele foi dominado e colocado na viatura. Em seguida, os policiais fizeram buscas na entrada do local da festa e encontraram, debaixo do veículo, ao qual Igor estava próximo, uma submetralhadora de fabricação artesanal e uma garrucha.

As armas foram levadas para a delegacia e serão periciadas, pois as suspeitas são de que ambas pertenciam a Igor. O policial foi levado à UPA do Primeiro de Maio, onde foi medicado e feito um curativo.