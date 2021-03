Bombeiros resgatam corpo de homem em cisterna na Grande BH

Resgate foi feito por soldaos do Corpo de Bombeiros; causa da morte é desconhecida (foto: CBMMG)

Policiais da Delegacia de Esmeraldas, na Grande BH, investigam a morte de um homem, de aproximadamente 60 anos, que teve corpo encontrado dentro de uma cisterna, no Bairro Goiabeiras. O resgate do corpo foi feito Corpo de Bombeiros.

Segundo Boletim de Ocorrência do 2°BBM o cadáver estava a uma profundidade de oito metros. Para o resgate do corpo, foi necessário o uso de duas escadas e polias criando um sistema de redução de força, facilitando a descida e subida do militar com o cadáver.

A descida do militar foi feita com ele trajando roupão sanitário e EPR (Equipamento de Proteção Respiratória) para garantir a segurança.

A perícia compareceu ao local e encaminhouo corpo para o Instituto Médico-Legal (IML), para exame de exumação, que pode definir a causa da morte.