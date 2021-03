PBH anuncia acordo de cooperação técnica com a PMMG para combate ao crime

Acordo entre BHTrans e PM tem validade de cinco anos e não terá transferência de recursos financeiros para ser executado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) compartilhamento de dados, imagens, informações e recursos tecnológicos, que ampliarão as ações de controle administrativo e criminal relacionadas aos veículos que circulam em Belo Horizonte. Na tarde desta quinta-feira (11/3), o prefeito Alexandre Kalil se reuniu com a Polícia Militar de Minas Gerais para assinar um acordo de cooperação técnica entre a BHTrans e a PM. Trata-se de umde dados, imagens, informações e recursos tecnológicos, que ampliarão as ações de controle administrativo e criminal relacionadas aos veículos que circulam em Belo Horizonte.









“Essas informações são devidamente tratadas pelo sistema e viram dados de inteligência policial. As quais são usadas pelos policiais militares e guardas do município, de forma a melhor atender a comunidade de BH”, completa.





O convênio vai servir para unir as câmeras de segurança da PM e da BHTrans em uma plataforma única. sendo que ambas as instituições poderão acessar. A intenção não é, inicialmente, instalar novos equipamentos, mas melhorar os que já estão ativos, segundo o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Ribeiro Zeferino. "Todo o parque de câmeras que temos em BH recebe um upgrade, com a troca e o conserto. Vamos ter, de fato, condição de ver a cidade."





A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção vai disponibilizar à PM, por meio do Centro Integrado de Operações da Prefeitura (COP-BH), os dados e imagens dos veículos circulantes nas vias públicas da capital, capturados pelas câmeras da BHTrans. A polícia receberá as placas dos veículos, a data e hora da captação da imagem, o endereço completo e a indicação do sentido de circulação do veículo.





Por outro lado, a PM vai oferecer ao COP-BH acesso às funcionalidades de emissão de alertas, cadastro de veículos de interesse, realização de pesquisas e operações existentes em seu Sistema Hélios de Identificação Automática de Veículos.





O acordo terá validade de cinco anos, podendo ser prorrogado, e não haverá transferência de recursos

financeiros entre as instituições para executar o planejado.





A partir desse acordo, será possível aumentar a quantidade e potência do envio das informações, com imagens já utilizadas em BH. Aos poucos, os dados ficarão ainda melhores, segundo o coronel, de forma a intensificar a capacidade de resposta da polícia e prefeitura.





O secretário Genilson Ribeiro destacou ainda que "o que estamos fazendo é o aumento da capacidade de monitoramento da cidade, de modo inteligente, usando a tecnologia a favor do cidadão”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.