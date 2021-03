Minas: 814 são presos por crimes contra a mulher em ação nacional

Delegado Álvaro Huertas coordena o combate aos crimes contra a mulher em toda Minas Gerais (foto: PCMG/Divulgação )

A Polícia Civil de Minas prendeu, como parte da 'Operação Resguardos', 814 presos, sendo 281 com o cumprimento de mandados judiciais. O combate aos crimes de violência contra a mulher e contra a família ainda é um desafio para a Polícia Civil, devido aos vínculos familiares e à pandemia de coronavírus.



A operação, que tem âmbito nacional, foi encerrada nesta segunda-feira (8/3), em função do Dia Internacional da Mulher e prendeu autores em todas as regiões do país.

Três delegados que participaram da operação, Alberto Huertas, coordenador da Superintendência de Justiça da Polícia Civil; Carolina Dechalany Batista da Silva; e Isabela França de Oliveira, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, falaram sobre os números, impressionantes.

Segundo Huertas, a operação foi deflagrada em 28 de janeiro e encerrada nesta segunda-feira. O delegado destacou que o combate à violência contra a mulher e família não vão parar. “Todas as regionais têm uma Delegacia Especializada em Defesa da Mulher e Proteção à Família. O fato de uma cidade não ter uma delegacia especializada, não significa que ela não será atendida na investigação desses crimes.”

A delegada Carolina ressalta que os vínculos afetivos e financeiros são de grande dificuldade para que a denúncia chegue até a polícia. “A relação com os filhos e com a família, muitas vezes, impedem que a denúncia seja feita, ou siga em frente. Muitas vezes, a mulher vai até a delegacia, começa a fazer a denúncia, mas quando chega em casa, não dá continuidade ao que iniciou, ou seja, abandona a denúncia.”

Nesses 40 dias, somente em Minas Gerais, um total de 2.984 policiais foi empenhado na operação, utilizando 1.043 viaturas. Segundo o delegado Hertas, 2.167 denúncias foram apuradas e 6.721 vítimas foram atendidas. “Foram realizadas 2.193 diligências, que resultaram em 281 prisões, do total de 814 no período.”

Chama ainda mais a atenção o total de medidas preventivas expedidas pela Justiça e cumpridas: 4.359. Um total de 42 armas, que foram utilizadas para ameaçar mulheres, foram apreendidas. “Apreendemos, também, R$ 43.321,00 em dinheiro. Registramos 1.334 flagrantes”, afirma o DR. Hertas.

Do total de prisões, segundo a delegada Isabela, 50 ocorreram em Belo Horizonte. “As maiores ocorrências são de ameaças e lesões corporais. Somente na capital, 700 mulheres foram atendidas.”

Apesar da Operação Resguardos ter se encerrado neste dia 8 de março, as operações policiais não vão cessar. "Vamos continuar combatendo os casos de violência contra a mulher e contra a família. Esse combate não tem fim”, diz o delegado Huertas.