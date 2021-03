Ipatinga não tem mais vagas em UTI COVID-19 SUS

A ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS em Ipatinga chegou aos 100% nesta quarta-feira (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação)





Entre esses 23 pacientes, sete vieram de Belo Oriente, quatro de Santana do Paraíso, três de Timóteo, dois de Coronel Fabriciano, dois de Dom Cavati e um de cada uma dessas cidades: São João do Oriente, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu e João Monlevade.





O prefeito Gustavo Nunes (PSL) explicou que a ocupação total dos leitos UTI COVID-19 SUS se deve ao fato de Ipatinga ser uma cidade polo e, assim, ter de receber pacientes de outros 13 municípios do Vale do Aço. Atualmente, o Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) e o Hospital Márcio Cunha (HMC) dispõem, juntos, de 120 leitos de UTIe enfermaria para tratar pacientes confirmados com o novoO prefeito Gustavo Nunes (PSL) explicou que a ocupação total dos leitosCOVID-19 SUS se deve ao fato de Ipatinga ser uma cidade polo e, assim, ter de receber pacientes de outros 13 municípios do Vale do Aço.





Novos leitos





Como a situação é crítica e exige solução rápida, Gustavo Nunes estabeleceu como prioridade a abertura de oito leitos de UTI para o município.



Nessa terça-feira (2/3), ele comunicou à Secretaria de Estado de Saúde a necessidade de ativação e de recredenciamento de mais leitos de UTI para atender à demanda local e regional.





“Não vamos medir esforços para trazer esses leitos para o município. Participamos de uma videoconferência com o secretário-adjunto de Saúde no Estado, Luiz Marcelo Cabral Tavares, e o deputado federal Euclydes Marcos Pettersen Neto, para solicitar esse credenciamento. Nós nos propusemos a custear esses leitos com recursos do próprio município para acelerar o processo de instalação e funcionamento até que o credenciamento seja autorizado”, disse.





Para agilizar o processo de implantação dos leitos, o secretário municipal de Saúde, Juliano Nogueira, já requereu ao Estado o envio de aparelhos respiradores.





“O município precisa da ajuda do Estado nesse momento. A manutenção de um leito de UTI é muito cara, requer mobilização de uma equipe muito grande. Para 10 leitos de COVID, onde os pacientes são mais complexos, são necessários pelo menos um médico, dois enfermeiros e quatro ou cinco técnicos de enfermagem”, explicou o secretário.





Medidas urgentes





O prefeito Gustavo Nunes falou de outras medidas para combater a doença, como a implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19.



As obras de construção estão em fase de conclusão, com a reforma do antigo Restaurante Popular, no Novo Centro, e devem ser concluídas em meados de março.





O antigo restaurante popular está sendo adaptado à nova finalidade na área de saúde e deverá cumprir essa função até que a vacina contra o novo coronavírus esteja ao alcance de toda a população.





“Nossa proposta é que o Centro de Referência componha o fluxo de cuidados na Rede de Saúde, atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a rede de urgência e emergência. Com esse serviço, vamos conseguir fazer testagem, triagem e acompanhamento dos casos positivos, diminuindo o fluxo nos hospitais”, informou o prefeito.





A Prefeitura de Ipatinga intensificou as ações de fiscalização e orientação nos estabelecimentos comerciais e espaços de uso coletivo em relação à pandemia.



Os donos e frequentadores são instruídos quanto às medidas que buscam conter o avanço da COVID-19.



Algumas das recomendações básicas são o uso constante de máscaras, higienização dos ambientes, disponibilidade de álcool em gel e distanciamento de segurança.

