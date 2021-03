'Picadinha à toa': idosos de 85 anos começam a ser vacinados em BH

Ana Simplício de Jesus, de 85 anos, foi uma das vacinadas nesta quarta (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) Belo Horizonte começou a vacinar contra a COVID-19 idosos de 85 anos nesta quarta-feira (03/03). A nova etapa estabelecida pela prefeitura vai até 12 de março e também visa imunizar a população acima dos 80 anos de idade. começou a vacinar contra adenesta quarta-feira (03/03). A nova etapa estabelecida pela prefeitura vai atée também visa imunizar a população acima dosde idade.









A idosa diz rezar durante as noites para que a pandemia da COVID-19 possa acabar em breve. Desde março de 2020, os casos de contaminação começaram a se alastrar no Brasil, em Minas Gerais e em BH.



No boletim dessa terça-feira (2/3), a PBH informou que a capital registra 133.200 casos confirmados de COVID-19, com 2.763 mortes e 4.824 pacientes em acompanhamento.

Feliz da vida e ainda à espera da segunda dose do imunizante, Ana Simplício quer poder receber filhos, netos, bisnetos e até tataranetos o quanto antes. Até a vacinação, ela se resguarda como pode.





“A família é muito grande, são sete filhos, tive oito, e são 22 netos e 21 bisnetos, já tem um tataraneto. Eu rezo muito, rezo a noite toda para zelar por todo mundo, o negócio está feio. Nunca tinha visto isso, a gente fica preocupada pois tem muita gente morrendo, a gente fica preocupada. Toda hora que lembro rezo uma Ave Maria, peço para livrar a gente dessa pandemia, para tudo acabar bem, em nome de Jesus”, contou.





Aos 89 anos, Ismael Breda de Mello foi vacinado mesmo fora da data correta, que já passou (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) “Atrasado” na vacinação, Ismael Breda de Mello, de 89 anos, também foi vacinado nesta quarta no Santa Rosa, mesmo com seu tempo já expirado. Ele diz que, com a primeira dose, já sente uma “sensação de alívio”.





“Dá sensação de alívio, realmente dá. É ficar tranquilo agora até a segunda dose, vai ocorrer dentro de 90 dias. A esperança é que todos tomem para precaver. Aqui é nota mil, muito bom atendimento, excepcional. Sou casado, minha esposa está aqui junto comigo, moramos próximos, vivo bem, tranquilo, com idade avançada mais com a saúde boa. Estamos atendendo os requisitos que o governo solicita”, disse o idoso.





Ismael também espera que a imunização chegue a todos. “Agora, fica com a esperança que seja definitivo. Não só para mim, para todos, para todo ser humano, não nossa capital mas o mundo todo. Todo o mundo está vivendo situação grave. Cabe a nós colaborar para se eliminar, depende de nós. O governo está dando a condição, agora cabe a nós. Toda medida tem que ser respeitada”.





Mário Fialho Sobrinho, de 83 anos, terá que voltar ao posto na segunda-feira (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press) Se tem atrasado, também tem os “apressados”. Aos 83 anos, Mário Fialho Sobrinho só pode ser vacinado a partir de segunda-feira (08/03), conforme calendário da Prefeitura de BH. O idoso disse que voltará ao posto no prazo correto para ser vacinado.





“Hoje não é o dia. Vi na TV, ontem (terça-feira), que era a partir de 80. Então, eu vim hoje (quarta-feira). Moro aqui no bairro mesmo, mas agora me avisaram que é segunda-feira. Estou tranquilo, quieto em casa, não estou correndo para aqui e para ali, está tranquilo. Estou atento. Até que descobriram rápido a vacina, tomara que ao tomar a segunda dose faça efeito total e acabe com a pandemia. É o mais importante”, afirmou.





A nova etapa de vacinação, entre 80 a 85 anos, vai das 7h30 às 15h30, e acontece em todos os 152 centros de saúde da cidade e postos extras. A vacinação seguirá o cronograma por idade até 12 de março, com exceção de sábado (06/03) e domingo (07/03). “O idoso precisa levar documento de identidade e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. Os acamados com idade entre 80 e 85 anos devem fazer o cadastro no portal da Prefeitura para receberem a vacina em casa”, diz comunicado da prefeitura.





Confira o cronograma de vacinação:





85 anos, quarta-feira, dia 3, até sexta-feira, dia 12, exceto sábado e domingo





84 anos, quinta-feira, dia 4, até sexta-feira, dia 12, exceto sábado e domingo





83 anos, segunda-feira, dia 8, até sexta-feira, dia 12





82 anos, terça-feira, dia 9, até sexta-feira, dia 12





81 anos, quarta-feira, dia 10, até sexta-feira, dia 12





80 anos, quinta-feira, dia 11, até sexta-feira, dia 12