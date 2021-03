Betim começa a vacinar pessoas de 82 a 86 anos e profissionais de saúde

Novo grupo de idosos começará a ser vacinado com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 nesta terça-feira (2/3). (foto: Prefeitura Betim/Divulgação)

Os idosos de 82 a 86 anos de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começarão a ser vacinados contra a COVID-19 a partir desta terça-feira (2/3). O município recebeu nesta segunda-feira (1/3) mais um lote com 3.250 doses do imunizante. A expectativa é imunizar 100% dessa faixa etária, cerca de 2.366 idosos.

trabalhadores da saúde, que estão sendo cadastrados para receber a vacina. A realização do agendamento pode ser feito no As outras 884 doses serão utilizadas para continuar a vacinação de, que estão sendo cadastrados para receber a vacina. A realização do agendamento pode ser feito no link

Conforme disposto no anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, é considerado grupo de trabalhadores de saúde todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

O grupo compreende tanto os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como por exemplo, os recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, entre outros que trabalham nas unidades ou serviços de saúde.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) irão organizar a vacinação conforme o número de idosos. A aplicação da vacina continuará sendo realizada por agendamento. As equipes entrarão em contato com os idosos para marcar o dia e o horário para eles irem até a UBS para receberem a primeira dose ou para serem vacinados em domicílio, conforme a necessidade.

Caso o idoso tenha alguma dúvida ou não tenha recebido o contato da unidade de saúde deverá procurar a sua UBS de referência. Segundo a diretora operacional da Saúde de Betim, Tânia Resende, todos os idosos serão vacinados, mas a equipe pede para que aguardem o contato da unidade para o agendamento.

Balanço da vacinação em Betim

Segundo um balanço realizado pela Prefeitura de Betim até 26 de fevereiro de 2021, foram distribuídas 15.667 doses da vacina contra a COVID-19 e 14.134 já foram aplicadas. A secretaria municipal de Saúde ressalta que esse é um dado parcial e sujeito a alteração. A atualização do número de doses aplicadas está sendo feita gradativamente à medida que as pessoas vacinadas são cadastradas no sistema informatizado.

Já receberam a vacina os grupos: trabalhadores das redes pública e privada de saúde que atuam no atendimento direto a casos da COVID-19; idosos institucionalizados e profissionais das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs); pessoas com deficiência, institucionalizadas; idosos com 90 anos ou mais; e idosos com 87, 88 e 89 anos.

Outros trabalhadores da saúde seguem sendo vacinados gradativamente, conforme fila de prioridade definida na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.319. A aplicação da segunda dose está sendo feita conforme o cronograma da vacinação, considerando o intervalo necessário entre a dose 1 e a dose 2.