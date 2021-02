PM descobre depósito de drogas e apreende cerca de 300 kg de maconha em MG

PM apreende cerca de 300 kg de maconha após denúncia anônima (foto: PMMG/divulgação)

apreendeu cerca de 300 quilos deavaliados em meiode reais durantena zona rural de, no Sul de Minas, na noite desta quarta-feira (24/02). O trabalho aconteceu depois de uma denúncia

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam a denúncia de um possível depósito de drogas na zona rural de Itajubá. No local, umde 37 anos foi encontrado. “Ele foi abordado em um veículo cor prata, próximo ao imóvel, sendo encontrado com ele um molho de chaves que abriu a porta da casa alvo da denúncia”, diz release da PM.

No primeiro momento, o suspeito teriao crime, mas os militares conseguiram ter acesso ao imóvel com o molho de chaves encontrado com ele. “Este declarou que o imóvel seria de seu cunhado”, completa.

Assim que entraram no local, os militares encontraram drogas, objetos ligados ao tráfico e armas. “Dentro da residência foi encontrado uma PT Taurus cal. 380 carregada, 2 carregadores com 28 munições, 1 HT, um tablete de maconha, materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão”, afirma.

A PM vasculhou o terreno em frente ao imóvel e encontrou um contêiner com cerca 300 quilos de maconha. A droga foi avaliada em meio milhão de reais.

Na sequência, o cunhado do suspeito, também de 37 anos, se apresentou e alegou ser o proprietário do material. Os suspeitos foram presos e levados, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Itajubá.