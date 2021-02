MPMG pede extinção da Fundação Renova

MPMG critica a demora na entrega dos reassentamentos (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A. PRESS) Fundação Renova, criada em 2016 para ajudar na reparação aos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, em 2015, em Mariana. O órgão acusa a entidade de "desvio de finalidade e ineficiência". O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acionou a Justiça, nesta quarta-feira (24/02), para pedir a extinção da, criada em 2016 para ajudar na reparação aos atingidos pelo rompimento da, em 2015, em Mariana. O órgão acusa a entidade de "desvio de finalidade e ineficiência".





O MPMG quer uma intervenção judicial, com a nomeação de uma junta interventora para exercer a função de conselho curador na fundação e encerrar todos os contratos da Renova, para que ela possa ser extinta. “É urgente a situação de perigo e de risco ao resultado útil do processo em razão da ineficácia dos programas geridos pela entidade, dos desvios de finalidade, como as propagandas enganosas praticadas e outras práticas ilícitas e inconstitucionais”, diz um trecho da ação movida pelo órgão.





LEIA MAIS 11:48 - 06/02/2021 Fundação Renova vai investir R$ 5,86 bi nas cidades da bacia do Rio Doce

22:10 - 20/01/2021 Mariana: Justiça obriga Renova a pagar auxílio de R$ 900 até o fim do ano contas da Renova foram rejeitadas por quatro vezes, sendo a última na sexta-feira (19/02), com inconsistências financeiras, como remunerações diferentes de funcionários. O órgão também pede que as empresas Samarco, Vale e BHP paguem uma indenização de R$ 10 bilhões por danos morais, além da “reparação dos danos materiais causados no desvio de finalidade e nos ilícitos praticados dentro e por intermédio da fundação, com a frustração dos programas acordados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC)”, assinado em 2016. Na ação, o MPMG também destacou que asda Renova foram rejeitadas por quatro vezes, sendo a última na sexta-feira (19/02), com inconsistências financeiras, como remunerações diferentes de funcionários. O órgão também pede que as empresas Samarco, Vale e BHP paguem uma indenização de R$ 10 bilhões por danos morais, além da “reparação dos danos materiais causados no desvio de finalidade e nos ilícitos praticados dentro e por intermédio da fundação, com a frustração dos programas acordados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC)”, assinado em 2016.