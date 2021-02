PBH diz que analisa decisão do STF para compra independente de vacinas

Vacinas podem ser adquiridas por estados e municípios de forma independente, segundo decisão do STF (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









Romeu Zema (Novo), disse que Mais cedo, o governador de Minas Gerais,(Novo), disse que chefes estaduais articulam a compra de vacinas no exterior . Conforme revelado por Zema, a ideia é fazer a aquisição se o Ministério da Saúde não conseguir seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.





“O Ministério da Saúde já passou uma projeção de fornecimento de vacinas. Em março, Minas e todo o Brasil devem receber, em um mês, o triplo do primeiro bimestre. Mesmo com essa garantia, nós, governadores, nos unimos e estamos orçando fornecedores no exterior, para que os estados possam comprar. Estamos ampliando o leque. Caso o governo federal não atenda adequadamente, teremos alternativas”, disse Zema, em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





Ao Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) disse que mantém diálogo com laboratórios e fornecedores, mas destacou que “o modelo ideal de distribuição de vacinas é por meio do Programa Nacional de Imunização, com suprimento da demanda interna e de forma célere”.

Com a maioria formada, o autorizou estados e municípios a comprar e distribuir vacinas contra ade forma independente, caso as doses do Programa Nacional de Imunização, do, sejam insuficientes. Em Belo Horizonte, a prefeitura informou aoque vai analisar a decisão tomada pelos ministros nesta terça-feira (23/02).