Homem é preso com 210kg de maconha, em Uberlândia

(foto: Divulgação/ PMMG) maconha, três balanças, material para embalagem e um carro. Na tarde desta terça-feira (23/2), a polícia prendeu um homem de 23 anos que traficava drogas, em Uberlândia. Na operação, foram apreendidos 210kg de, três balanças, material para embalagem e um carro.

Segundo o tenente Vitor, da Polícia Militar, eles abordaram o carro do homem, quando encontraram aproximadamente 50kg de maconha dentro do veículo. Com as informações da equipe de inteligência, descobriram uma casa que possivelmente teria mais drogas. Chegando ao local, outros 160kg de maconha foram encontrados.

Além da droga, a PM apreendeu o carro, material para embalagem e três balanças: uma de cozinha, outra de precisão e a última, que chamou mais atenção, que era industrial, o que indica que o homem estaria comercializando grandes quantidades da droga.

De acordo com a PM, Patrick confessou que as drogas eram dele, mas não quis dar mais detalhes sobre o proprietário da casa ou nenhuma outra informação complementar. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Uberlândia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.