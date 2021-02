Zema anuncia chegada de novo lote de vacinas contra COVID-19 a Minas

Apesar de ainda não ter um quantitativo para o estado, o chefe do executivo estadual garantiu novas doses do imunizante. “Minas receberá mais vacinas contra a COVID-19! O Ministério da Saúde garantiu o envio de 3,2 milhões de doses aos Estados. Até o final do dia, o Programa Nacional de Imunizações irá informar o quantitativo para Minas Gerais”, escreveu.