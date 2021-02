COVID-19: Principais cidades do leste de Minas registram 17 mortes

Ambulância na porta da Policlínica Municipal, em Governador Valadares. No local chegam os casos suspeitos de COVID-19, com os pacientes se submetendo ao teste para saber se tem a doença (foto: Tim Filho)









Em Ipatinga, por exemplo, no início de janeiro, a prefeitura deixou de informar o número de mortes por COVID-19 durante alguns dias, como forma de acertar a divulgação por data de ocorrência.





Nesta segunda-feira, a prefeitura de Ipatinga divulgou que houve uma morte em 22/2 e as outras três “em dias anteriores”, sem discriminar as datas. No balanço geral, somadas as quatro mortes anunciadas hoje, a cidade chegou a 410 mortes pela doença. Coronel Fabriciano totaliza 163 mortes e Timóteo, 143.





Em Governador Valadares, com as cinco mortes registradas, o número total chegou a 565. O que sempre preocupa na cidade são os índices de ocupação dos leitos UTI COVID-19 nos hospitais públicos e particulares.





Os hospital Municipal e o Bom Samaritano atingiram a marca de 71% de ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS. Nos hospitais particulares, Unimed-GV e São Lucas, a ocupação de leitos na UTI se manteve em 100%





As principais cidades do leste de Minas registraram, nesta segunda-feira (22/2),por. O número expressivo foi divulgado nos boletins epidemiológicos de, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano no dia em que grande parte das escolas destas cidades retomaram suas atividades com as aulas presenciais e semipresenciais.