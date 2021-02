Idoso é encontrado depois de permanecer dois dias perdido no mato

Idoso foi resgatado e levado para hospital de Curvelo (foto: Reginaldo Andrada/divulgação)



Um homem de 80 anos foi encontrado em um poço de um córrego depois de permanecer por quase dois dias desaparecido no mato, no distrito de Curimataí, distrito de Buenópolis, no Norte de Minas. Após ter sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros e por populares, o bancário aposentado Antônio de Oliveira Andrada está em internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Curvelo, na Região Central do estado. O quadro dele é estável.

Idoso é encontrado depois de permanecer dois dias perdido no matohttps://t.co/StwYLsDBm8 pic.twitter.com/Yqm4MjZosq — Estado de Minas (@em_com) February 22, 2021

Para a família do idoso, ele sobreviveu por um milagre. Antônio Andrada, que é portador do mal de Alzheimer, desapareceu na tarde de quinta-feira (18/2) e foi encontrado por volta do meio dia de sábado (20/2), por um agricultor da região.

O aposentado é natural de Januária, no Norte de Minas, e foi levado pelo filho, o servidor público Reginaldo Figueiredo de Andrada, para um passeio em Curimataí. Eles se hospedaram em uma pousada do lugarejo, que tem diversas cachoeiras nas proximidades.

Reginaldo conta que, na tarde de quinta-feira passada, após tirar um cochilo, percebeu a ausência do pai e saiu à procura dele. O idoso tinha sido visto pela última vez em um mercadinho de Curimataí, que tem cerca de 1.500 moradores. Na sequência, iniciaram-se as buscas pelo aposentado na região, com a participação de cerca de 30 moradores.

Ainda na noite de quinta, um equipe do Corpo de Bombeiros de Curvelo também se deslocou para Curimataí e, na sexta-feira (19/02), reforçou as buscas na região, não encontrou o idoso, que é pai de quatro filhos.





Por volta do meio-dia de sábado, o pequeno agricultor Rogério Ribeiro Guimarães, morador de um fazenda próximo a Curimataí, saiu da sede da propriedade para prender bezerros e encontrou o aposentado.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Rogério conta que seguia pelo mato (montado a cavalo) quando ouviu a voz de uma pessoa e acabou localizando Antônio Andrada. O aposentado estava em um poço de um córrego, com água até a cintura.

O córrego deságua no Rio Preto e o local fica distante cerca de cinco quilômetros do núcleo urbano de Curimataí. “Acho que foi um milagre o meu pai ter sido salvo. Coisa de Deus mesmo”, afirmou Reginaldo Andrada.

Ele disse que o idoso “ficou preso” dentro poço, onde água é corrente, sem conseguir se movimentar. Reginaldo informou ainda que, como o aposentado ficou confuso, em função da doença, ele não conseguiu precisar quantas horas permaneceu com parte do corpo submerso.

Após ser retirado de dentro do poço por moradores e pela equipe do Corpo de Bombeiros, o idoso apresentou quadro de hipotermia. Inicialmente, ele foi atendido em uma unidade de saúde de Buenópolis. Depois, foi transferido para o Hospital de Curvelo.





Uma das filhas do aposentado, Vanessa Figueiredo Andrade, publicou mensagem de agradecimento em uma rede social. “Apesar de não poder agradecer a cada um individualmente, quero que saibam que somos eternamente gratos a todos que estiveram conosco neste momento, seja nas buscas, nas orações ou em vibrações positivas”, declarou.

“Sabemos que com tantas adversidades - a idade, o clima - a cada hora que se passava, a angústia e o desespero aumentavam, restando-nos apenas orar e confiar em Deus! Mas a todo momento recebíamos apoio, uma mensagem de conforto vinha em nosso socorro e dava-nos um pouco mais de esperança, renovando a nossa fé! Foi realmente um verdadeiro milagre”, destacou Vanessa.