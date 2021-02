Enciumado, homem mata o rival com 17 facadas na zona rural de Virginópolis

Na casa do homem acusado de assassinato, a PM encontrou uma espingarda e a faca que ele teria usado no crime (foto: Divulgação/Polícia Militar )









Nas buscas feitas pela polícia, o corpo do homem foi encontrado caído à margem de uma estrada de terra no Córrego do Garajaú.





O acusado de ter praticado o crime foi preso pela polícia, que seguiu pistas dadas por pessoas que moram na região. Ele contou aos policiais que cometeu o crime porque flagrou o homem flertando com sua mulher. Enciumado, perseguiu o seu rival e o golpeou várias vezes.





A Polícia Civil informou que o autor do crime tem ficha criminal extensa. A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia, porém, já tinha sido limpa e não apresentava mais as marcas de sangue. Junto com a faca, a polícia encontrou uma espingarda de fabricação artesanal e sem numeração de série.

Um homem de 58 anos foi assassinado comno Córrego do Garajau, localidade da zona rural de, na Região Centro-Nordeste de Minas. O acusado de ter praticado oé um homem de 47 anos. Ele disse que matou o homem porque a vítima havia tentado seduzir sua mulher.