Zema: parte da indenização da Vale vai ser destinada à Av. Tereza Cristina

Romeu Zema disse que o governo do estado está em contato com a PBH e a prefeitura de Contagem para buscar soluções para a Tereza Cristina (foto: Agência Minas/Reprodução) governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou as redes sociais nesta quinta-feira (18/02) para anunciar que, entre as medidas de reparação da Vale, pela tragédia de Brumadinho, foi destinada uma verba de R$ 298 milhões para ajudar a solucionar. usou as redes sociais nesta quinta-feira (18/02) para anunciar que, entre as medidas de reparação dapela, foi destinada uma verba de R$ 298 milhões para ajudar a solucionar o problema de enchentes no córrego do Ferrugem, na Av.Tereza Cristina, em Contagem e Belo Horizonte





Reservamos, dentre as medidas de reparação da Vale, R$ 298 milhões para ajudar a solucionar o problema de enchentes no córrego do Ferrugem e Tereza Cristina em Contagem e BH. O Estado mantém diálogo com as prefeituras dessas duas cidades para levar adiante essa solução. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) February 18, 2021





No início do mês, o governo de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) assinaram com a Vale um acordo de R$ 37,68 bilhões para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho.





Choveu? Alagou





Sempre que a temporada de chuvas chega na Grande BH, a Avenida Tereza Cristina, entre a capital e Contagem, se torna uma área de risco para a população. Isso porque sempre que chove na região, enchentes na via são frequentes, deixando caos e destruição.













*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz