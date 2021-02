Hospital Eduardo de Menezes abre 48 vagas para contratos emergenciais

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais () divulgou, nesta quinta-feira (18/2), o edital depara a contratação de- médicos e técnicos de enfermagem - que atuarão node, em Belo Horizonte. As inscrições vão até 22 de fevereiro.São 10 vagas para médicos generalistas, sendo sete delas para 12 horas semanais, com vencimentos básicos de R$ 3.500, e três para 24 horas semanais, com salário de R$ 7 mil.Outras 14 vagas são destinadas a médicos de especialidades, sendo cinco delas para 12 horas semanais, com vencimentos de R$ 4.595, e nove vagas para 24 horas semanais, com salário de R$ 9 mil.Também está sendo oferecida uma vaga para médico ecocardiografista, com carga horária de 12 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 4.595.O edital abre ainda outras 23 oportunidades para técnicos de enfermagem, com carga horária semanal de 30 horais e vencimentos básicos de R$ 1.393.Os valores dos vencimentos básicos podem ser acrescidos de vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação. Essas informações serão passadas na etapa de contratação.