Vereadores dão ''bomba'' em escola. Secretaria retruca

Comissão de políticos visita o Colégio Imaco, na primeira de uma série de vistorias programadas até o fim de março (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Uma comissão formada por vereadores de Belo Horizonte iniciou, na manhã de ontem(17/2), uma série de visitas a colégios municipais da capital para avaliar as condições sanitárias em relação ao combate à proliferação do novo coronavírus. E a primeira impressão já gerou polêmica: após um dos vereadores cravar não haver condições para um retorno imediato, a subsecretária de Educação da capital retrucou.





A primeira escola visitada pela comissão foi o Colégio Imaco, localizado na Rua Gonçalves Dias, bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital. Os vereadores Rubão (PP), Macaé Evaristo (PT), Wilsinho Tabu (PP) e Flávia Borja (Avante) foram recebidos pelo vice-diretor da instituição, Walter César da Rocha, e percorreram as dependências da escola, passando por salas de aulas, banheiros e refeitórios.





Segundo os vereadores, a principal preocupação da visita é a garantia de boas condições e segurança tanto dos alunos quanto dos profissionais, para evitar a transmissão e contágio da COVID-19 dentro dos colégios e nas residências de alunos e professores durante o período em que as aulas estiverem ocorrendo presencialmente.





Após a visita, o vereador Rubão foi enfático sobre as condições apresentadas no Imaco: “No momento é impossível a volta às aulas neste colégio, devido às condições de estrutura como distanciamento nas salas de aula e bebedouros sem as devidas medidas de segurança para evitar o contágio", avaliou.





A afirmação do vereador não foi bem recebida pela subsecretária de Educação de Belo Horizonte, Nathália Araújo. Ela garantiu que ''o colégio segue todas as normas de prevenção, incluindo o distanciamento nas salas, de dois metros de distância entre cada carteira, ventilação adequada de portas e janelas, como também a substituição dos bebedouros de jato de aproximação facial para ganchos de saída de água".





"As refeições no intervalo das aulas serão feitas dentro da sala de aula, para evitar aproximação no refeitório. Convido os vereadores para visitar novamente o colégio e repetir as medições e verificações das medidas de segurança para contenção da COVID-19", acrescentou a subsecretária.





A comissão de vereadores dará sequência às visitas às escolas municipais na próxima semana. A partir de segunda-feira (22/2), eles farão vistorias em outras instituições, de acordo com o seguinte cronograma: escolas George Ricardo Salum e Professora Alcida Torres, no bairro Taquaril, e a Municipal Levindo Lopes, no bairro Paraíso (22/2); Emídio Berutto, no Santa Inês, Professora Marília Tanure Pereira, no Esplanada, e Monsenhor João Rodrigues de Oliveira, no bairro São Geraldo (8/3); Santos Dumont, no bairro Santa Efigênia, Professor Domiciano Vieira, no Sagrada Família, e Israel Pinheiro, no Alto Vera Cruz (15/3); Professor Lourenço de Oliveira, no bairro Santa Tereza, Padre Francisco Carvalho Moreira, no São Geraldo, e Doutor Júlio Soares, no Granja de Freitas (22/3); São Rafael, no bairro Pompeia, Wladimir de Paula Gomes, no Caetano Furquim, e Fernando Dias Costa, no bairro Taquaril (29/3).





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira