Montes Claros vai retomar aulas presenciais em 4 de março

A Prefeitura de Montes Claros (Norte de Minas Gerais) publicou decreto nesta terça-feira (9/2), que autoriza o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas da cidade em 4 de março. De acordo com o decreto, assinado pelo prefeito Humberto Souto (Cidadania), os estabelecimentos vão ter que adotar uma série de medidas para diminuir os riscos de contaminação da COVID-19 pelos alunos e professores.





Um dos critérios é que, no primeiro mês do retorno presencial, as escolas deverão fazer um revezamento, recebendo no máximo 35% dos alunos por dia – os demais estudantes acompanharão as atividades pela internet ou por material didático específico com o conteúdo ministrado na sala de aula.



As escolas ainda deverão obedecer ao distanciamento de 1,5 metro entre os alunos e exigir o uso de máscaras. O decreto permite aos alunos a opção de não assistir às aulas presenciais. Nesse caso, eles deverão ser atendidos pelo modelo a distância.As escolas ainda deverão obedecer aode 1,5 metro entre os alunos e exigir o uso de

Outras exigências são a higienização de banheiros, lavatórios e vestiários nos intervalos entre cada turno ou, no mínimo, a cada três horas.



Também terão que medir a temperatura de estudantes, professores e de outras pessoas na entrada dos prédios. Quem estiver com temperatura corporal acima de 37,5ºC, sintomas gripais e característicos da COVID-19 não terá acesso à escola.

A prefeitura também condiciona o retorno das aulas presenciais à ocupação de leitos hospitalares na rede municipal de saúde por pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.



De acordo com o decreto, a retomada do ensino presencial ocorrerá mediante a ocupação máxima de até 90% dos leitos clínicos e até 85% dos leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de pacientes com a COVID-19, de acordo com a média dos 10 dias anteriores.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Montes Claros, a taxa de ocupação dos leitos clínicos na cidade é de 83% enquanto a ocupação dos leitos de UTI por pacientes graves da COVID-19 é de 65%.



A cidade já teve confirmados 17.114 casos de coronavírus e 260 mortes provocadas pela doença.

Vacinação de professores

Também nesta terça-feira foi publicado no Diário Oficial do Município decreto que estabelece os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 em Montes Claros. Entre eles, estão os professores das escolas municipais e privadas.

O decreto lista 13 grupos prioritários para a imunização, dos quais 10 são de profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a COVID-19, idosos e portadores de deficiências residentes em instituições de acolhimento e asilos e outros idosos divididos em grupos conforme a idade, em ordem decrescente.



Já foram vacinadas as pessoas acima de 90 anos.

Atualmente, estão sendo imunizados os idosos acima de 85 anos.



Os professores das escolas públicas e privadas integram o 12º grupo a ser vacinado, logo após o grupo das pessoas comorbidades.



Na campanha de vacinação em Montes Claros também foram priorizadas pessoas em situação de rua (13º grupo).