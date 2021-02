COVID-19: Prefeitura notifica três escolas particulares em Machado

Escolas particulares são notificadas em Machado (foto: Ascom/divulgação)

Municipal de, no Sul de Minas Gerais, notificou trêsparticulares da cidade. A medida foi tomada depois que os estabelecimentos descumpriram as recomendações para conter o avanço da

De acordo com a prefeitura, as escolas foram notificadas pelo Departamento de Fiscalização. “Por não seguir as recomendações necessárias adotadas pelo município e pelo Estado para evitar o alastramento da pandemia provocada pelo novo coronavírus”, explica a prefeitura.

Prefeitura divulgou comunicado para informar o caso (foto: Ascom/divulgação)

As três escolas estariam abertas, sendo que o Comitê de Enfrentamento dada cidade ainda não liberou as aulas presenciais. “De acordo com o decreto municipal, essas escolas só poderiam estar abertas em 1º de março, mediante autorização dos protocolos sanitários e também se o município estivesse na onda verde do Minas Consciente”, afirma.

A prefeitura informou que, na próxima segunda-feira (8/2), haverá entrega de materiais pedagógicos para os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Machado. “Essa será a última rodada de atividades, por isso a retirada desse material é obrigatória para encerramento da carga horária do ano letivo de 2020”, ressalta.

Machado soma 727 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 14 mortes em decorrência da doença.