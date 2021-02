Rio Acima: Parque Nacional do Gandarela é fechado para conter aglomerações

Será adotada uma série de blitz educativas nos princiapis pontos da cidade. O cidadão pego transitando no Parque Nacional da Serra do Gandarela vai ser retirado (foto: Divulgação/ICMBio)

O Parque Nacional da Serra do Gandarela, com sede em Rio Acima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, está fechado para visitações. O anúncio foi dado pela prefeitura de Rio Acima nessa sexta-feira (05/02) com o objetivo de evitar aglomerações, principalmente nos finais de semana e no período do carnaval.

Ainda segundo a prefeitura, com a permissão do dono da propriedade foi montada uma força tarefa com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente e o ICMBio para ampliar as medidas de fiscalização, a partir deste sábado (06/2).

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Rodney Alaert dos Santos, as medidas adotadas serão blitzes educativas, executadas pela prefeitura, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal e com o apoio das outras secretarias. Caso um cidadão desavisado seja pego transitando nesses locais, ele será convidado a se retirar do Parque.

"Neste momento é impossível a presença física dos turista e como o Parque Nacional do Gandarela não tem acessos fechados devido as estradas vicinais, foram feitas barreiras físicas para as cachoeiras"





Prefeitura fecha o cerco

Após o decreto publicado em 15 de janeiro, que dispões de medidas para conter os avanços da COVID-19, em Rio Acima, será comum para os moradores e turistas verem barreiras educativas com vistas a promoverem campanhas de conscientização e controle do acesso à cidade.

No dia 24 de janeiro, a Secretaria de Segurança, através da Guarda Civil Municipal contando com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Defesa Civil, Secretaria de Turismo e voluntários realizaram uma blitz. Foram abordados e vistoriados todos os coletivos intermunicipais, veículos de passeio e motos com pessoas que desejavam acampar ou visitar os atrativos. Quem foi abordado teve que voltar para casa. Na ação foi apreendida uma faca de caça.