Metrô de BH volta a funcionar em horário integral nesta segunda (01/02)

Após a Prefeitura de Belo Horizonte decidir reabrir o, o Metrô volta a funcionar em tempona capital a partir desta segunda-feira (01/02).As 19 estações estarão funcionando, sem parar, das 5h40 às 23h. De acordo com a CBTU, os intervalos serão de 8 a 10 minutos nos momentos de pico e de 18 minutos nos demais

Em nota, a CBTU-BH disse o funcionamento está de acordo com a decisão judicial doa qual “prevê que a operação dode BH deve acompanhar as fases de reabertura propostas pela Prefeitura de Belo Horizonte para a retomada do comércio na capital”.