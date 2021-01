Betim inicia vacinação contra a COVID-19 nos asilos

Idosa moradora de asilo em Betim é vacinada contra a COVID-19 (foto: Anselmo UBL/Divulgação)

Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começou nesta sexta-feira (29/01), a vacinar contra a COVID-19 os residentes nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Ao todo, serão imunizadas 416 pessoas, sendo 205 idosos e 211 profissionais que atuam nesses locais, também conhecidos como asilos ou casas de repouso.

De acordo com a profissional de referência técnica em Saúde do Idoso, Cristiane Kisman, a previsão é de que até a próxima quarta feira (03/02) 100% dos profissionais e idosos que residem nas oito ILPIs conveniadas e privadas no município recebam a primeira dose da CoronaVac, vacina recebida da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG).

“Estamos seguindo rigorosamente os critérios e diretrizes estabelecidos no Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus, elaborado pelo Ministério da Saúde. Como os idosos institucionalizados demandam uma atenção muito especial, devido a sua fragilidade e à presença de alta letalidade em consequência das doenças respiratórias, incluindo a COVID-19, esse é um público prioritário para a vacinação nesse momento”, explica a referência técnica.

Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde tem orientado todas as ILPIs a adotar as ações para aumentar os cuidados e evitar a propagação do novo coronavírus. As recomendações valem para profissionais, cuidadores, residentes e até visitantes.

Entre as principais medidas, houve a suspensão de visitas nessas casas de repouso, a restrição nos ambientes compartilhados para evitar aglomeração, a obrigatoriedade do uso de máscaras, o reforço dos procedimentos de higienização e limpeza - como a utilização de álcool 70% e hipoclorito de sódio -, além das orientações sobre o manejo correto para os profissionais e residentes que apresentem sintomas respiratórios.



Histórico de surto

Em agosto de 2020, ocorreu um surto da COVID-19 na o Instituto de Longa Permanência Para Idosos Divino Braga, no Bairro Angola. Na época, dos 49 internos, 40 se contaminaram. Entre os funcionários, foram 17 afastados. Os idosos foram tratados no Hospital de Campanha instalado no Clube Fiat. Dois não resistiram à doença e morreram.

Cronograma de vacinação nos asilos de Betim: