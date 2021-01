Suspeitos de matar motorista de aplicativo na Grande BH são denunciados

Carro de Anderson Coelho Alves foi localizado por policiais militares em Vespasiano, na Grande BH (foto: Redes Sociais/Reprodução) Dois homens foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo Anderson Coelho Alves, de 27 anos, no dia 1º de janeiro, em Vespasiano, na Grande BH. A 4ª Promotoria de Justiça de Vespasiano entendeu que os suspeitos praticaram latrocínio - roubo seguido de morte. pelo assassinato do motorista de aplicativo , de 27 anos, no dia 1º de janeiro, em Vespasiano, na Grande BH. A 4ª Promotoria de Justiça de Vespasiano entendeu que os suspeitos praticaram- roubo seguido de morte.







Relembre o caso



Na virada do ano, Anderson estava trabalhando e foi acionado pelos homens em um dos aplicativos que usava para exercer a função de motorista. De acordo com a denúncia, um dos suspeitos utilizou a conta da mãe para pedir a corrida. Em um determinado ponto do trajeto, os rapazes anunciaram o assalto com uma faca e ordenaram que o condutor retornasse até a região do Bairro Novo Horizonte, em Vespasiano.





Ainda segundo a denúncia, ao chegar no local indicado pelos suspeitos, eles passaram a desferir golpes de faca contra Anderson, que morreu no local. O carro, o aparelho celular e o dinheiro do motorista foram levados.





Ao notar que Anderson não havia chegado em casa, familiares acionaram a Polícia Militar (PM) para relatar o desaparecimento do motorista. A PM conseguiu localizar o carro da vítima e descobriu que os homens haviam sido vistos saindo do veículo. Um deles foi achado e confessou o crime, indicando onde estava o comparsa, que também foi preso após tentar fugir.