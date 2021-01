Acusada de 'plágio', Prefeitura de Ipatinga diz que mira bons exemplos

(foto: Isaura Azevedo Carvalho, diretora do SindUTE, subsede de Ipatinga, não concorda com o plano volta às aulas )





O documento agradou a muitos, mas também desagradou outros, como a diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (SindUTE), Isaura Azevedo Carvalho, da Subsede de Ipatinga. Ela denunciou que o Plano Municipal de Retorno às Aulas divulgado pela SME de Ipatinga é plágio do Plano de Retorno utilizado pelo governo do Espírito Santo.









“O retorno presencial não se justifica diante do atual momento epidemiológico, infinitamente pior que o que determinou a suspensão das aulas presenciais e o início das atividades remotas”, disse, lembrando que o sindicato “vê com muita preocupação as medidas unilaterais que estão sendo tomadas pela SME, que sequer dialogou com a representação dos trabalhadores (as) em educação ou convocou a comissão interinstitucional”.





Prefeitura se defende





A Secretaria de Educação de Ipatinga esclareceu que o Plano Municipal de Retorno às Aulas a ser implementado na rede do município foi construído com participação e anuência de um competente grupo de profissionais da área, usando como base modelos adotados com pleno êxito em diversas cidades do Brasil.





O secretário municipal de Educação, Sérgio Mendes, considera natural que bons exemplos sejam, de fato, tomados como referência, especialmente quando está em questão a qualidade do ensino, mola-mestra e pedra angular da desejável formação cidadã.





O ano escolar em Ipatinga começará no dia 3 de fevereiro, e, até o dia 21, ocorre a preparação das escolas e profissionais para receber os alunos. No dia 22 será aberto o ano letivo, obedecendo os 200 dias letivos estabelecidos pelo Ministério da Educação que devem findar dentro do ano de 2021, assim, a previsão de encerramento é em 21 de dezembro.

"A retomada das aulas é uma decisão que compete ao governo municipal, no entanto, o diálogo e respeito aos profissionais da Educação são prioridade, por isso todo processo de retomada está sendo construído em conjunto. Várias reuniões têm acontecido com a categoria, o calendário foi disponibilizado para apreciação dos diretores que podem trazer sugestões", informou a prefeitura.

apresentou, na segunda-feira (26/1), o, documento que tem todo o planejamento para um retorno das aulas presenciais, com o protocolo de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.