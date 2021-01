COVID-19: ex-vice-prefeito de Perdões morre vítima da doença

Ex-vice-prefeito de Perdões ficou 21 dias internado por causa da COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)

de, no Sul de Minas, morreu vítima danessa terça-feira (26/01). Jorge Luiz dos Reis Oliveira (MDB) ficou 21 diasno hospital de. A prefeitura decretouoficial por três dias.

De acordo com a prefeitura, Jorge Luiz testou positivo para o novo coronavírus em 6 de janeiro e dois dias depois foi encaminhado para o hospital de Lavras (MG). Ele ficou cerca de oito dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital. A prefeitura informou que Jorge era pré-diabético e hipertenso. Ele foi a sexta vítima do novono município.

A Prefeitura de Perdões decretou luto oficial e ponto facultativo nesta quarta-feira (27/01) pela morte de Jorge.

"Sem palavras para expressar a minha tristeza neste momento de dor. Um amigo, um companheiro, um ser humano que sempre fez o bem. Deus acolha de braços abertos o Jorge Luiz. Deus dê forças a família deste grande homem", lamentou Hamilton Resende Filho (MDB), atual prefeito da cidade.

O político tinha 48 anos e deixa esposa e dois filhos. Uma homenagem foi feita em cortejo no período da manhã. O corpo foi recebido na entrada da cidade e levado ao cemitério.

“Acabamos de entregar o corpo do meu amigo Jorge e recebo com pesar a informação do falecimento do também ex-vice-prefeito e ex-presidente da Câmara Agostinho Tadeu. Os nossos sentimentos aos familiares neste momento de dor. Perdões continuará de luto”, finalizou.