BH tem mais um dia quente; no interior de Minas, calor pode chegar aos 38°C

Manhã de céu claro na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Os termômetros em Belo Horizonte podem marcar 32°C na tarde desta quarta-feira, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No interior do estado, há possibilidade de temperaturas ainda mais altas.









Em Belo Horizonte, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. A menor temperatura hoje foi 16°C e a máxima prevista é de 32°C, na Região Oeste da cidade.





Desta vez, a mínima em Minas Gerais ocorreu no Vale do Jequitinhonha, e não no Sul, como acontece com maior frequência. Foram 13,5°C no município de Capelinha. Segundo Cléber Souza, isso se deve à perda de calor da superfície durante a noite.





E a temperatura máxima em Minas hoje também deve ocorrer na mesma região, onde o calor pode chegar aos 38°C em Araçuaí e Itaobim.





Ainda de acordo com o meteorologista do Inmet, o clima deve permanecer dessa forma em Minas Gerais pelo menos até domingo. Os especialistas monitoram se haverá a chegada de uma frente fria no Sudeste, que pode favorecer as chuvas a partir da semana que vem.