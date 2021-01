Pai e filho são amarrados e mortos a tiros dentro de casa em Betim

Rua onde o crime ocorreu, no Bairro Nossa Senhora de Fátima (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Pai e filho foram executados dentro de casa na noite dessa segunda-feira no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Até o fim da manhã desta terça-feira, nenhum suspeito havia sido localizado.









As mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem mais velho levou três tiros na cabeça e uma facada no tórax. O filho dele foi atingido por cinco disparos, também na cabeça. No local foram recolhidas quatro cápsulas de munição .45 e uma de 9 milímetros. O homem mais velho tinha R$ 180 em um dos bolsos.





No local, a PM foi informada que pai e filho eram do Bairro Jardim Teresópolis e haviam se mudado para a casa no último dia 11. Uma testemunha também disse ter visto quatro ocupantes de um Uno entrarem no imóvel no meio da tarde. Uma câmera de segurança de um imóvel registrou a movimentação de um Uno cinza na rua, mas a qualidade das imagens não era boa. Assim, não foi possível identificar a placa, segundo a PM. Vizinhos relatam ter ouvido os disparos por volta das 19h.





Ainda de acordo com a PM, o rapaz tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Já o pai dele foi alvo de uma queixa de ameaça. Os policiais tentaram localizar a vítima citada no boletim de ocorrência, mas não tiveram sucesso. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será apurado pela Polícia Civil de Betim.