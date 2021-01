Justiça da Alemanha aceita ação coletiva pela devastação em Brumadinho

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 25/1/19) rompimento das Barragens B1, 4A e 4A1 em Brumadinho, tragédia que completa dois anos no próximo dia 25. A empresa afirma que colabora com as autoridades. A justiça da Alemanha aceitou uma ação coletiva contra a multinacional alemã Tüv Süd pela devastação provocada com odas Barragens B1, 4A e 4A1 em Brumadinho, tragédia que completa dois anos no próximo dia 25. A empresa afirma que colabora com as autoridades.









Essa ação internacional foi proposta em benefício da prefeitura de Brumadinho e em nome de uma das vítimas, mas pode receber mais clientes. A alegação é de que a Tüv Süd fez 'ajustes de mercado' para permitir que a barragem seguisse em uso e não interferisse na dinâmica produtiva da empresa contratante, a Vale. “Certificaram que havia segurança, quando sabiam que não havia”, informou o escritório.





Como na Inglaterra, a alegação do escritório é de que a Justiça no Brasil é lenta e ineficiente, não possibilitando uma justa reparação aos atingidos e familiares das vítimas.





No processo na Alemanha o escritório PGMBM tinha pedido 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,4 bilhões). A diferença é que a ação na Inglaterra foi inicialmente rejeitada pelas cortes do Reino Unido, mas o escritório busca uma apelação. Essa resposta deve sair nos próximos dias.





A Tüv Süd emitiu os pareceres técnicos garantindo a estabilidade da barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, operada pela Vale e por isso responderá na Alemanha pelos danos morais e materiais provocados pelo rompimento das três barragens.





O rompimento despejou 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, impedindo a utilização da água entre Brumadinho, na Grande BH, e Pompéu, na Região Centro-Oeste. Ao todo morreram 270 pessoas, sendo que 11 corpos ainda são procurados pelos Bombeiros.





A TÜV SÜD informou, por meio de nota, que continua profundamente consternada pelo trágico colapso da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. “Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. A Tüv Süd reitera seu compromisso em ver os fatos sobre o rompimento da barragem esclarecidos. Por isso, continuamos oferecendo nossa cooperação às autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha no contexto das investigações em andamento. Enquanto os processos legais e oficiais ainda estiverem em curso, a Tüv Süd não poderá fornecer mais informações sobre o caso.”