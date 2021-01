Motoristas vão poder parcelar dívidas veiculares no cartão de crédito

Motoristas mineiros vão poder fazer pagamentos e parcelar débitos relativos aos veículos por meio de um aplicativo (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) os condutores de veículos vão poder checar débitos como IPVA, licenciamento, multas e seguro DPVAT, além de parcelar os valores em até 12 vezes no cartão de crédito. O motorista do estado de Minas Gerais tem um novo canal de pagamento de débitos com o Detran. Por meio de um aplicativo,além de parcelar os valores em até 12 vezes no cartão de crédito.





O aplicativo foi desenvolvido pela empresa Sem Parar, em parceria com a Zapay, uma startup especializada em facilitar o pagamento de débitos de veículos junto aos órgãos de trânsito. O objetivo é facilitar a vida do cliente e desburocratizar os processos para regularização dos veículos no Brasil.





De acordo com a empresa, os clientes do Sem Parar não vão pagar nada a mais por esse serviço e a operação, que dura poucos minutos, é feita por meio do aplicativo. Assim, o motorista que quiser monitorar e quitar todas as dívidas que estão relacionadas ao veículo, precisa apenas baixar o aplicativo, inserir os dados do veículo e fazer o pagamento da maneira que preferir, em parcela única ou dividir em até 12 vezes no cartão de crédito.





"Nos associarmos com uma empresa como a Zapay faz parte da estratégia da companhia de estar cada vez mais perto de seus consumidores. Já somos reconhecidos pela praticidade na hora do pagamento, agora estamos dando um passo além e queremos oferecer essa comodidade para nossos clientes também na hora de quitar suas dívidas" comenta Carlos Gazaffi, Presidente B2C do Sem Parar.





"A Zapay nasceu para desburocratizar os processos de pagamento que estão atrelados ao Detran, fazendo com que o consumidor ganhe tempo. Estamos em diversos estados, garantindo a possibilidades dos condutores resolverem seus débitos de forma rápida e segura. Essa parceria com o Sem Parar é de extrema importância para a Zapay e reafirma um propósito muito forte de oferecer soluções que facilitem a vida do motorista", destaca Callebe Mendes, CEO da Zapay.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria