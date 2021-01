Fim do papel: documento de veículos será só eletrônico; confira o que muda

Documentos de veículos mudam para versão eletrônica (foto: Governo Federal/Divulgação) versões digitais dos documentos de veículos. O Certificado de Registro de Veículo (CRV) e a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV) são os novos documentos eletrônicos e foram instituídos pela Resolução nº 809/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Polícia Civil de Minas Gerais terminou a implantação dasdos documentos de veículos. O Certificado de Registro de Veículo () e a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo () são os novos documentos eletrônicos e foram instituídos pela Resolução nº 809/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segundo o delegado Rafael Alexandre De Faria, chefe da Divisão de Registro de Veículos, quem quiser, pode fazer a mudança do papel moeda para o digital, entretanto, não é uma obrigação.

Delegado Rafael Alexandre De Faria- chefe da Divisão de Registro de Veículos (foto: PCMG)

Em caso de perda do CRV, ele orienta que o motorista deverá fazer solicitação de novo documento. Com a mudança, a emissão será eletrônica, mas o veículo ainda passará por vistoria e a taxa de R$ 193,26 será cobrada. Dessa vez, a vantagem é que o documento ficará salvo na base de dados do Denatran e não haverá riscos de outras perdas do documento impresso.

O delegado Faria reforça que a solicitação e pagamento de taxa devem ser feitos apenas em caso de perda do documento. Os donos de veículo que quiserem emitir a versão digital, podem entrar no site do Detran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motoristas que perderem o CRV impresso deverão solicitar novo documento e passarão por vistoria (foto: PCMG)

aplicativo, no Desde 4 de janeiro de 2021, a nova versão CRV eletrônico começou a valer e foi integrada ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e), que está disponível desde o ano passado para acesso no, no site do Detran-MG ou no Portal de Serviços do Denatran.

Outra mudança é na Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV), ela se desvinculou do CRV e ganhou uma versão eletrônica. O documento que declara o acordo de transferência entre comparador e vendedor, será emitido apenas em caso de venda veículo.

Ao estabelecer a venda, o proprietário (vendedor) deverá solicitar ao Detran-MG, de forma gratuita, a emissão da ATPV-e. O documento poderá ser impresso em papel branco comum, A4, no site do órgão de trânsito estadual.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, com a ATPV-e em mãos, os procedimentos para a transferência de propriedade continuam os mesmos: comprador e vendedor assinam o documento, reconhecem firma em cartório e, por fim, o novo proprietário deve efetivar a transferência no Detran-MG.

A mudança dos documentos impressos para digitais está ocorrendo em todo país. Segundo o delegado Rafael Alexandre, a inovação beneficia os motoristas em vários pontos, veja:

Facilidade de acesso : não há risco de perda, já que o registro fica salvo no servidor do Denatran;

: não há risco de perda, já que o registro fica salvo no servidor do Denatran; Facilidade de replicar o documento : é possível imprimir o documento e deixar no veículo;

: é possível imprimir o documento e deixar no veículo; Dificuldade em falsificar o documento: previne possíveis fraudes e falsificações. Os documentos contam com Qr Code e outros números de rastreamento.

“Torna o processo muito mais seguro e blindado contra fraudes, pois é possível checar e cruzar dados e tornar um conjunto de informações seguras que inviabilizem as fraudes” completa o delegado.

De acordo com o Contran, posteriormente, a ATPV-e poderá ser utilizada totalmente na versão eletrônica. Quando a funcionalidade estiver disponível, e vendedor e comprador possuírem os requisitos necessários para assinatura eletrônica da ATPV-e, o preenchimento e a assinatura poderão ocorrer nos sistemas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), órgão da União, ou dos Detrans, nos estados.

válido, portanto não há motivos para pressa na mudança, apenas os novos casos já serão feitos assim. Se o motorista tiver dúvidas, a recomendação é dar preferência aos canais digitais, como LigMinas, para evitar saídas desnecessárias neste período de pandemia. O delegado reforça que o documento atual permanece, portanto não há motivos para pressa na mudança, apenas os novos casos já serão feitos assim. Se o motorista tiver dúvidas, a recomendação é dar preferência aos canais digitais, como site do Detran ou utilizar o número 155, do, para evitar saídas desnecessárias neste período de pandemia.

*Estagiária sob supervisão da editora-asistente Vera Schmitz