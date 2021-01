Zema sobre vacinação: 'Talvez seja o processo mais longo da pandemia'

Governador Romeu Zema acompanha a imunização de dois moradores de asilo, em Montes Claros (foto: Fábio Marchetto/Divulgação) processo longo, talvez até mais longo do que o que assistimos desde o início da pandemia até este momento.” A afirmação foi feita pelo governador Romeu Zema, durante "Vai ser um, talvez até mais longo do que o que assistimos desde oaté este momento.” A afirmação foi feita pelo governador, durante live da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), com prefeitos, para explicar o protocolo de vacinação.







Zema destacou que Minas Gerais ainda tem a menor taxa de óbitos do Brasil, "apesar de toda nossa dificuldade financeira". "Comprometimento, acompanhamento, planejamento é fundamental. Adquirimos respiradores com menor custo do Brasil, aquisição das seringas e agulhas de forma planejada. Continuaremos nessa nova etapa da vacinação. Vai ser um processo longo, talvez até mais longo do que o que assistimos desde o início da pandemia até este momento", disse o governador

“Recebemos ontem a primeira carga com 577 mil doses da CoronaVac e hoje cedo já foram distribuídas todas as 28 regionais da Secretaria de Saúde. Todos os municípios já têm acesso à vacina. Desde o início da pandemia, nós temos trabalhado com o maior planejamento possível para poder salvar vidas e o resultado tem aparecido”, disse o governador.

Também presente na live, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, reafirmou a posição do governador e disse que “é o primeiro passo de uma caminhada que será longa até que toda a população brasileira esteja vacinada.”





Ele destacou que as 6 milhões de doses ainda estão longe do esperado. “O passo que nós demos foi muito grande de conseguir aprovação da Anvisa, tanto da Corona Vac quanto da Astrazeneca. Aguardamos a produção pelas empresas para a chegada das vacinas para cada município”.





