Sabará começa vacinação com evento fechado na UPA Padre Lázaro

Doses de vacina chegaram a Sabará na manhã desta terça-feira (19/1) (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação)



Com população de 137,5 mil habitantes, a cidade de Sabará,na Região Metropolitana de BH, começará a receber as primeiras doses da vacinação contra a COVID-19 nesta terça-feira (19/1), em evento na UPA Padre Lázaro. Seguindo recomendação do governo de Minas, cinco profissionais de saúde da linha de frente receberão os imunizantes.





“Graças a Deus teremos dias de muito trabalho pela frente. Se for preciso virar dia e noite o faremos aqui no posto para vacinar todo mundo. Esta é uma dose de esperança para toda população”, afirmou a técnica de enfermagem.





A expectativa é a mesma vivida pela auxiliar de serviços gerais Matilde dos Santos, de 45. Moradora de Sabará há 20 anos, ela trabalha na UPA Padre Lazaro desde a inauguração, no Bairro Nações Unidas, em 2013. Atualmente, tem assumido a tarefa da higienização do setor de COVID-19.





A técnica de enfermagem Daiene Santos do Amaral também aguarda com ansiedade a vacina. Ela tem cumprido escala no setor de COVID-19 desde o início da pandemia. A médica Maria Cláudia de Macedo Neto, que atua em Sabará desde 2016, está na linha de frente contra a doença e vai receber a dose. Ela vem contribuindo com a transferência dos pacientes internados que venham a se agravar e até alta médica dos pacientes cadastrados.

Encerrando a lista inicial, a profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Carolina Oliveira será contemplada com o imunizante. Como técnica de enfermagem, ela prestou atendimentos a pacientes com casos confirmados e suspeitos do contágio pelo novo coronavírus.

Casos e óbitos

Até o momento, Sabará contabiliza oficialmente 80 óbitos pela COVID-19. O número de casos confirmados é de 2.449, enquanto 2.042 pacientes se recuperaram da doença.



Atualmente, 12 pacientes estão internados nas unidades de saúde e 395 estão sendo monitorados em casa.