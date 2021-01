Chegada de vacina em MG gera alento, mas lote deve durar até fim da semana

Primeiro lote das vacinas para Minas Gerais chegaram em Confins nesta segunda-feira (18/01) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)









227.472 imunizantes, o que equivale a 82,69% das doses recebidas pelo estado. A primeira fase de prioridades contempla pessoas com 60 anos ou mais em instituições de longa permanência - bem como pessoas com deficiência -, população indígena que vive em terras demarcadas e 34% dos trabalhadores da saúde. A maior “fatia” de doses, de acordo com o Ministério da Saúde , vai para os colaboradores da “linha de frente” das unidades de saúde, com, o que equivale adas doses recebidas pelo estado.





Em relação aos idosos que vivem em instituições de longa permanência, como asilos, por exemplo, 38.578 doses serão destinadas ao público-alvo citado. As demais pessoas com 60 anos ou mais serão imunizadas na segunda fase de prioridades. A estimativa é que 3.742.000 idosos vivem em Minas. Ou seja, nesta primeira fase, apenas 1,03% dos idosos receberão as duas doses.





A expectativa é que a campanha de vacinação contra a COVID-19 em Minas seja intensificada a partir de quarta-feira (20/01), uma vez que o governo de Minas prevê que, em 24 horas após a chegada das doses no estado - o que aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira -, todas as 28 Superintendências Regionais de Saúde tenham recebido o imunizante. Os representantes dos 853 municípios terão que buscar as doses nas unidades regionais.





“Já montamos, junto com as Forças de Segurança do Estado, principalmente a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, a distribuição das vacinas que será a maior da história do estado. Vamos utilizar todas as aeronaves, aviões e helicópteros para que as 28 regionais sejam abastecidas com a maior agilidade possível”, disse o governador Romeu Zema (Novo).





BH estima receber 60 mil doses





Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que estima receber 1,18%. Também nesta segunda-feira, ainformou que estima receber cerca de 60 mil doses da CoronaVac das mãos do governo de Minas neste primeiro momento. Ou seja, caso o número seja confirmado, 30 mil cidadãos da capital mineira serão imunizados. Se considerarmos a estimativa que BH tenha 2.521.564 habitantes, a quantidade de pessoas vacinadas neste primeiro momento representa





Em Belo Horizonte, a vacinação contra a COVID-19 vai começar com os profissionais de saúde que atuam em UTIs, nas enfermarias Covid e nos atendimentos de urgência da rede pública e privada, incluindo integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Com a entrega das mais de 4 milhões de doses em todo o Brasil, a expectativa agora é pela aprovação do uso emergencial das outras mais de 4 milhões de doses fabricadas pelo Instituto Butantan no país, por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, os brasileiros aguardam os 2 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, que estão na Índia.





Enquanto isso, os cuidados com a pandemia precisam continuar sendo redobrados por parte da população, pois se a distribuição de vacinas ainda está em seu primeiro passo no Brasil, os números da COVID-19 avançam cada vez mais.