COVID-19: Prefeitura de Ipatinga fiscaliza feiras livres e bares

Na feira do Bairro Canaã, os fiscais orientaram os feirantes a ocuparem os espaços de forma que corredores fiquem mais largos (foto: Divulgação/PMI)









O secretário da Sesuma, Célio Andrade, disse que “a fiscalização municipal está fazendo um trabalho técnico e sério no sentido de manter as feiras em pleno funcionamento”.





Ele alertou que é importante os proprietários de barracas fazerem a parte que lhes cabe, para que suas atividades não sofram prejuízo de interrupção ou haja necessidade de notificações, impondo novos sacrifícios aos feirantes e provocando, eventualmente, a limitação da frequência pelo público.



Relaxamento das medidas



Além da feiras, a prefeitura identificou que muitos abusos têm sido cometidos pelos donos dos bares, impondo riscos à saúde pública. Dante disso, a ação conscientizadora e fiscalizadora do poder público deve ser ainda mais intensa no setor nos próximos dias.





Com a ação fiscalizadora, a prefeitura vai lançar em breve uma campanha de conscientização em massa direcionada aos bares e outros estabelecimentos comerciais, para que a economia local não sofra novos abalos e as famílias possam garantir o seu sustento.





Outro motivo de preocuoação é o relaxamento da população frente à pandemia. “O simples anúncio quanto às perspectivas de aplicação da vacina, no fim de semana, já provocou um relaxamento de muitos, que deixaram de praticar os hábitos preventivos mais básicos, como usar máscaras, manter distanciamento e higienizar as mãos”, informou a prefeitura, em nota.

