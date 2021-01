Sabará: Ponte do Marzagão cai e moradores protestam por solução

Carro caiu no vão da ponte do Marzagão após as fortes chuvas da última sexta-feira (15/1) (foto: Redes Sociais/Divulgação)



17:16 - 07/01/2021 Madeira da Amazônia apreendida pelo Ibama é doada à Prefeitura de Sabará danificada há vários meses e os moradores esperavam as obras no local. “Eles tinham a verba para essa manutenção desde o ano passado, mas a prefeitura gastou o dinheiro fazendo obras lá no Centro. Inclusive, há um ano eles fizeram um acesso alternativo para carros que eles construíram de dia e a noite a chuva levou tudo embora. Eles têm que fazer uma coisa segura para nós porque não tem como ficarmos isolados aqui”, relatou a moradora do Marzagão. Segundo uma moradora que não quis de identificar, esta ponte já estavahá vários meses e os moradores esperavam as obras no local. “Eles tinham a verba para essa manutenção desde o ano passado, mas a prefeitura gastou o dinheiro fazendo obras lá no Centro. Inclusive, há um ano eles fizeram um acesso alternativo para carros que eles construíram de dia e a noite a chuva levou tudo embora. Eles têm que fazer uma coisa segura para nós porque não tem como ficarmosaqui”, relatou a moradora do Marzagão.





Os moradores se reuniram no último sábado (16/1) na Via Borba Gato e manifestaram pediram atenção da prefeitura em relação à ponte. Eles fecharam parte da BR e a Polícia Militar esteve no local para acompanhar. Esta ponte é importante por dar acesso tanto ao Centro de Sabará quanto à avenida dos Andradas, em Belo Horizonte.

A Prefeitura de Sabará, através de sua assessoria de comunicação, informou que as intervenções na ponte de acesso ao Marzagão foram previstas em um pacote de obras de reconstrução, contratado em 2020. A empresa vencedora da licitação, porém, não cumpriu algumas obrigações contratuais, o que provocou a recisão de contrato.

“Uma nova licitação está prevista para ocorrer em Fevereiro para que sejam concluídas as obras de contenção e reconstrução da cabeceira da ponte. A prefeitura está providenciando um acesso alternativo para veículos até que sejam concluídas as obras”, diz a assessoria. O acesso alternativo para carros está sendo feito dentro da sede da regional.

