Uberaba: vereadores querem fim de contrato da Funepu com UPAs

vereadores de Uberaba protocolaram documento, entregue à Secretaria Municipal de Governo, pedindo a rescisão de contrato da Fundação de Ensino e de Pesquisa de Uberaba (Funepu) com as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) São Benedito e Parque do Mirante. A Funepu, uma fundação privada, éatualmente a responsável pela administração das UPAs.



De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), em ação liderada pelo vereador Professor Wander (PSC) foram colhidas assinaturas de 12 dos 21 vereadores, solicitando uma solução permanente para a Saúde em Uberaba.

Duas alternativas foram indicadas com relação ao contrato realizado entre a Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) e a Funepu, ou seja, a rescisão do contrato com a Prefeitura, sendo que a mesma assuma a prestação direta do serviço ou a rescisão do contrato, com a imediata contratação de outra prestadora.

“O documento lista uma série de reportagens com irregularidades apresentadas pela gestão da Funepu, que vão desde reclamações de profissionais e usuários, até uma investigação da Polícia Federal, sobre um desvio de 1,8 milhão de reais do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis”, diz a nota da assessoria de imprensa da CMU.



Prazo de transição

“Nós não queremos criar um caos na saúde. Por isso, sugerimos um prazo de 30 dias para que ocorra a eventual transição e a prefeitura passe a administrar as UPAs ou contrate outra empresa, em último caso. Sendo assim, há tempo para se organizarem. Não podemos é aceitar uma gestão imoral, que deixa as unidades sem insumos básicos e comete irregularidades”, afirmou o vereador Professor Wander.

Além dele, assinaram o documento os vereadores Ismar Marão, Anderson 2 Irmãos, Celso Neto, Cabo Diego Fabiano, Rochelle Gutierrez, Marcos Jammal, Alessandra Piagem, Elias Divino, Fernando Mendes, Luizinho Kanecão e China.



"Perseguições"

Segundo informações divulgadas pela Funepu, a entidade ainda não foi notificada oficialmente sobre o pedido dos vereadores para a rescisão do contrato para gerenciamento das UPAs. Em nota, a fundação afirmou que está à disposição das autoridades públicas para esclarecimentos sobre a prestação de serviço nas UPAs e classificou como “perseguições” e “denuncismos vazios e irresponsáveis” as acusações feitas pelos vereadores. Confira a nota:

“Ao longo dos quase 40 anos de trabalho em prol da população de Uberaba, a Funepu sempre foi uma referência em gestão pública de saúde, seja nas Unidades de Pronto Atendimento ou Hospital de Clínicas da UFTM.

A entidade desde que assumiu a gestão das unidades tem cumprido as metas de qualidade exigidas em contrato e submete trimestralmente a prestação de contas à Comissão de Avaliação de Contrato, composta pela Secretaria de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde.

Investimentos têm contribuído diretamente para as constantes melhorias na prestação de serviço, com reconhecimento público dos usuários, alcançando mais de 80% de satisfação entre os pacientes atendidos nas duas unidades, conforme a última pesquisa realizada”.