Polícia investiga desvio de equipamentos dentro da AngloGold Ashanti

Na ação, foram apreendidos computadores e aparelhos celulares, além de armas de fogo e munições (foto: Divulgação/Polícia Civil)



A Polícia Civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (13/1), em Santa Bárbara e Barão de Cocais, na Região Central de Minas, e Pará de Minas, no Centro-Oeste, contra empresários da região e funcionários da mineradora AngloGold Ashanti, suspeitos de envolvimento em desvio de materiais da empresa e fraudes em contratações.

Os equipamentos desviados foram geradores de energia, peças de sistemas de bombeamento, rolos de esteira, chapas de aço, entre outros itens, que teriam sido subtraídos de dentro da mineradora. As investigações estão à cargo da Delegacia Regional de Itabira, em conjunto com as regionais de Ipatinga e Pará de Minas.





Na ação foram apreendidos computadores e aparelhos celulares. Em casas de Barão de Cocais foram localizadas armas de fogo e munições, o que levou à prisão em flagrante de um homem, de 32 anos.





Existe ainda a suspeita de irregularidades na contratação de prestadores de serviços e de fornecedores de materiais. Alguns procedimentos teriam sido feitos de maneira a burlar trâmites adotados pela empresa, resultando em vantagens ilícitas dos investigados.





Cerca de 40 policiais participaram das investigações. Também serão tomados os depoimentos dos investigados e de testemunhas, visando à conclusão do inquérito policial.