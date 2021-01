Motorista de ônibus é ameaçado de morte por passageiros no Centro de BH

Motorista interrompeu viagem em frente à base móvel da PM próximo ao Mercado Central, na Av. Amazonas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil)

Um motorista de ônibus da linha 30, Estação Diamante/Centro, foi ameaçado por um casal de jovens durante o trajeto no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (13/01). Os dois passageiros queriam pular a roleta do veículo e foram impedidos pelo motorista.





Segundo o motorista Ronildo Batista, 40 anos, que exerce a função há 12 anos, um rapaz e a namorada entraram no veículo e queriam pular a roleta. Diante disso, foram impedidos por ele que disse que teriam de pagar a passagem. Em seguida, o rapaz começou a ameaçá-lo.





“Eu estava na viagem normal e eles queriam pular a roleta. Eu falei que não podiam pular e ele começou a me ameaçar. Ele estava alterado e disse que se eu parasse qualquer viatura ele ia me encontrar até no inferno e encher minha cara de bala”, contou Ronildo.

Após as constantes ameaças, Ronildo mudou o trajeto do ônibus e foi em direção à base móvel da Polícia Militar na altura do Mercado Central, na Avenida Amazonas, para fazer um boletim de ocorrência. A movimentação foi flagrada pela reportagem do Estado de Minas.





Ronildo disse que foi a primeira vez que foi ameaçado em todo o tempo em que trabalha como motorista de transporte público. “Tem 12 anos já que sou motorista, passei por outras empresas e nessa estou há dois anos. Ameaçar assim foi a primeira vez. Eu não quis pagar pra ver. Melhor fazer o correto que é uma garantia, né”, disse.





Os demais passageiros foram encaminhados para outro ônibus da mesma linha que passava pelo local.





A Polícia Militar informou que foi feito um boletim de ocorrência por ameaça e que o homem suspeito disse que não ameaçou o motorista. Os envolvidos no caso foram liberados.