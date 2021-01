Unimed-BH mantém suspensão de cirurgias eletivas e amplia número de leitos

Unimed-BH adota medidas para priorizar o atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) suspensão de cirurgias eletivas dos clientes do Sistema Unimed na rede própria e na rede credenciada. A medida tem por objetivo assegurar o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. A exceção são as cirurgias de urgência e as eletivas para tratamento de doenças cardíacas e oncológicas. A Unimed-BH vai manter, pelo menos até 31 de janeiro, adedos clientes do Sistema Unimed na rede própria e na rede credenciada. A medida tem por objetivo assegurar o atendimento desuspeitos ou confirmados de. A exceção são as cirurgias dee as eletivas para tratamento de doenças cardíacas e oncológicas.





coronavírus e a demanda crescente por leitos de internação e UTI continuam pressionando o sistema de saúde público e privado em Belo Horizonte e região metropolitana.



Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte, divulgado nessa terça-feira (12/1), O aumento dos casos de novo





Já a Unimed-BH possui atualmente 217 pacientes internados com suspeita e confirmados da doença, sendo que 37% estão em UTIs.





“Estamos acompanhando os números diariamente e adotando medidas para assegurar o atendimento aos clientes. É importante esclarecer à população que a pandemia não acabou, e que a alta demanda por leitos é reflexo direto das festas de fim de ano e do relaxamento do isolamento, o que resultou na aceleração do contágio por COVID-19”, afirma o diretor-presidente, Samuel Flam.





Consulta on-line Coronavírus registra recorde





Nessa terça-feira (12/1), a Consulta on-line Coronavírus da cooperativa bateu novo recorde, com 2.144 atendimentos/dia. Esse é o maior número de consultas realizadas em um único dia, registrado desde o início da pandemia.



Para atender à procura por teleconsultas, a Unimed vem contratando mais médicos para a central de consulta on-line – que hoje conta com mais de 435 profissionais. Desde o início do serviço, em 18 de março, já foram realizadas mais de 188,5 mil consultas virtuais.





Diante da alta demanda, a cooperativa também estendeu a parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para a cessão de tecnologia da Consulta on-line Coronavírus. O acordo firmado em abril de 2020, foi renovado até 30 de junho.





“A renovação da parceria reforça o nosso compromisso com a população, já que com a cessão do nosso sistema de consulta on-line para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde também continua oferecendo o serviço para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital. A consulta on-line é importante porque contribui para proteger as pessoas do risco de contágio, uma vez que elas não precisam se deslocar até uma unidade de saúde”, afirma Samuel Flam.





Medidas adotadas





A Unimed-BH tem adotado medidas de adequações na rede própria. Entre elas, destacam-se:





• Os 120 leitos COVID-19, de UTI e internação, estão divididos da seguinte maneira: criação de leitos de UTI respiratória no hospital da unidade Betim e no da unidade Contorno; transformação do Centro de Promoção da Saúde – Unidade Pedro I em uma Unidade Hospitalar e adequação de leitos para internação clínica de pacientes adultos no Hospital Infantil São Camilo.





• Suspensão temporária das cirurgias eletivas em todos os hospitais da rede própria e da rede prestadora.





• Disponibilização de 2 mil consultas por dia por meio da Consulta on-line Coronavírus.





• Criação de serviço de pronto-consulta para pequenas urgências clínicas nos Centros de Promoção da Saúde Unidade Santa Efigênia e Pedro I, com funcionamento das 9h às 21h, sete dias por semana.





• Contratação de profissionais para reforço no atendimento





Boletim Epidemiológico





O boletim mostra dados consolidados e atualizados do cenário epidemiológico na rede própria da cooperativa em Belo Horizonte e Região Metropolitana.



Os casos descartados são excluídos desta estatística progressivamente, na medida do esclarecimento laboratorial.





Assim, a situação dos hospitais da rede nessa segunda-feira (11/1) era a seguinte:





- 28.482 casos confirmados de COVID- 19

- 4.125 pacientes internados no total (suspeitos e confirmados)

- 3.613 altas hospitalares (suspeitos e confirmados)

- 298 mortes confirmadas

- 217 pacientes internados atualmente (suspeitos e confirmados)





