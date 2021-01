Santa Rita do Sapucaí é reconhecida como Parque Tecnológico

Santa Rita do Sapucaí passa a ser o sexto Parque Tecnológico de Minas Gerais (foto: Ascom/divulgação)

O governador Romeu. O município chamado de Vale da Eletrônica passa a contar com políticas públicas específicas e benefícios fiscais. A expectativa é valorizar as empresas e atrair mais crescimento para a cidade.

De acordo com o Governo do Estado, as empresas e o município solicitam esse reconhecimento desde 2015. O documento foi assinado pelo governador Romeu Zema nesta terça-feira (12/01).

“O reconhecimento do município como Parque Tecnológico certamente irá abrir muitas portas para novos investimentos. Um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico do Brasil passa a ser reconhecido nacional e internacionalmente, promovendo”, destacou o governador Romeu Zema.

Santa Rita é um espaço de Arranjo Produtivo Local (APL) de eletroeletrônicos, com mais de 150 empresas, quase 15 mil empregos e R$ 3,2 bilhões de faturamento. O município é um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico do Brasil, sendo reconhecido pela alta qualidade de seus produtos que são exportados para diversos países.

“Queria manifestar dois sentimentos: o de gratidão e de alegria. Nossa comunidade se desenvolveu de forma singular. Não somos melhores, nem piores que ninguém. Mas temos uma singularidade. Sabemos todos da importância disso. O desdobramento desse reconhecimento será novos investimentos, novas oportunidades, novas veredas serão abertas. Tudo em prol do desenvolvimento econômico e social, gerando rendo e emprego”, disse o prefeito Wander Chaves.

Agora, Santa Rita do Sapucaí passa a ser o sexto Parque Tecnológico de Minas Gerais. “Por meio de ações inovadores de escolas técnicas na cidade e agora com esse avanço, isso faz de Santa Rita do Sapucaí uma cidade que se preocupa em cuidar das pessoas. E cuidar é mais do que proteger. Cuidar é fazer com que as pessoas existam e, portanto, há necessidade de gerar oportunidade a todos”, ressalta prefeito.

Agenda

Zema visitou indústrias em Extrema (foto: Agência de Minas/divulgação)

Na parte da manhã, o governador esteve em Extrema e conheceu o processo produtivo da Multilaser e da Panasonic, além de visitar as obras das futuras instalações do Mercado Livre.

“O que o mineiro mais quer e que temos nos empenhado ao máximo é com a criação de empregos. A geração de postos de trabalho proporciona dignidade às pessoas, e estamos empenhados para que Minas seja um dos estados que mais abre vagas no país”, afirmou Romeu Zema.

Primeiro lote de seringas chega na macrorregião de Pouso Alegre (foto: Ascom/divulgação)

O governador também esteve em Pouso Alegre, para vistoriar a chegada e o início da distribuição dos primeiros lotes de seringas e agulhas para vacinação contra a COVID-19 na microrregião. Nesta primeira etapa foram encaminhadas cerca de 328 mil unidades, que serão distribuídas aos 53 municípios que compõem a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre e respondem por quase 1 milhão de habitantes.

“Como venho afirmando, o mineiro terá um processo de vacinação totalmente estruturado e seguro. Estamos trabalhando com agilidade e eficiência para garantir que a população seja imunizada o mais rápido possível. Por isso decidi acompanhar de perto esse processo tão importante de entrega e distribuição das seringas”, garantiu.